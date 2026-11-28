Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen panelde; kuraklığın tarımsal üretime etkileri, su kaynaklarının verimli kullanımı ve iklim değişikliğine uyum için geliştirilebilecek üretim yöntemleri ele alındı.

'İklim Krizi ve Kuraklıkla Mücadelede Sürdürülebilir Tarım' başlıklı panel; ÜNİDES, Genetik Kaynaklar Kulübü ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi iş birliğiyle fakülte amfisinde düzenlendi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde Prof. Dr. Mustafa Avcı, Prof. Dr. Kenan Kılıç ve Doç. Dr. Burak Şen sunum yaptı. 'Su Sıkıntısı ve Kışlık Yem Bitkileri' başlıklı sunumunda tarımsal üretimde su yetersizliğine değinen Prof. Dr. Mustafa Avcı; silajlık soya ve mısır üretimini ele aldı. Soyanın yoncaya alternatif olup olamayacağını değerlendiren Avcı, yem bitkisi seçiminde bölgenin iklim şartlarının ve su kaynaklarının gözetilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Kenan Kılıç ise 'Sürdürülebilir Tarım' başlıklı sunumunda toprağın işlenmesi ve arazi kullanımında karşılaşılan sorunlara değindi. Kılıç; tarım arazilerinin planlı kullanılması, toprak sağlığının korunması ve su kaynaklarının gelecek nesillerin ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

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"Düzensiz yağışlar verim ve kaliteyi etkileyebilir"

Doç. Dr. Burak Şen, 'İklim Değişikliğinin Tarıma Etkileri' başlıklı sunumunda sıcaklık artışı, yağış düzenindeki değişimler, kuraklık ve aşırı hava olaylarını Türkiye’den ve dünyadan verilerle değerlendirdi. Şen, artan sıcaklıklar ve düzensiz yağışların bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarına yol açabileceğini belirterek tarımsal üretimde iklim değişikliğine uyum sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Panelin sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtlarken Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Furüzan Kunt da sorucevap bölümünde değerlendirmelerde bulundu.

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Program; konuşmacılara, etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Genetik Kaynaklar Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ayhan Ceyhan’a ve kulüp görevlilerine plaket verilmesiyle sona erdi.