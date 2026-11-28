Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme hakemliği kursu başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlere katılmaya hak kazanan 65 kişi eğitim programında yer aldı.

Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkez Spor Salonu'nda devam edecek eğitimlerde katılımcılara, yüzme hakemliği alanında teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.