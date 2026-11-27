Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Yeni Mağazacılık AŞ (A101) arasında, 50 kişinin yetiştirilmesini kapsayan "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı" (NİYEP) işbirliği protokolü imzalandı.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol İl Müdürü Ümit Uykun ile A101 Mali ve İdari İşler Müdürü Abdulkadir Çelik arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, A101'in ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi, iş arayan vatandaşların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilerek istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında katılımcılara, perakende ve mağazacılık sektörüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

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Eğitimlerden yararlanan kursiyerlere, fiilen katıldıkları her gün için 1079 lira ödenecek. Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.