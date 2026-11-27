Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 272 bin 621 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

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