Niğde'de yüzme hakemliği kursuna 65 kişi katılıyor
Niğde'de düzenlenen Yüzme Hakemliği Kursu 65 katılımcı ile devam ediyor.
Niğde’de düzenlenen Yüzme Hakemliği Kursu 65 katılımcı ile devam ediyor.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, farklı illerden katılımcıları bir araya getiren eğitim programında yüzme hakemliği teorik ve uygulamalı olarak ele alınıyor. Olimpik Yüzme Havuzu ve Merkez Spor Salonu’nda devam eden kursun teorik bölümünde katılımcılara yüzme hakemliğine ilişkin bilgiler aktarılıyor. Uygulamalı eğitimlerde ise katılımcılar, teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor.
26 Kasım’da başlayan eğitim programı, 29 Kasım Pazar günü tamamlanacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.