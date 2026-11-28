'Sokaklar Güvende' operasyonunda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 272 bin 621 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 272 bin 621 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, 'Sokaklar Güvende' parolasıyla operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda toplam 272 bin 621 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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