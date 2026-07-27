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        Niğde'de kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Niğde'de kamyonetle traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 00:32 Güncelleme:
        Niğde'de kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Niğde'de kamyonetle traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile traktör, Niğde- Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın sonucunda kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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