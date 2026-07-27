Niğde'de kamyonet ile traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Niğde'de kamyonetle traktörün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.



Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen kamyonet ile traktör, Niğde- Kayseri kara yolu Hüyük mevkisinde çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çarpışmanın sonucunda kamyonet alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.



Kazada yaralanan 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

