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        Niğde'de minik öğrenciler hayvansal üretimi yerinde öğrendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Emine Çetintürk Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Niğde'de minik öğrenciler hayvansal üretimi yerinde öğrendi

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, Emine Çetintürk Anaokulu öğrencilerini ağırladı.

        Minik öğrenciler, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde inceleyerek üretim süreçleri hakkında bilgi edindi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliği kapsamında anaokulu öğrencileri, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu eşliğinde hayvancılık ünitelerini gezerek üretim faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

        Minik öğrenciler üretim süreçlerini yerinde gördü

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        Programda öğrencilere hayvanların bakımı, beslenmesi, hayvansal ürünlerin elde edilmesi ve tarımsal üretimin günlük yaşamdaki önemi hakkında bilgiler verildi.

        Çocukların doğayla bağlarını güçlendirmeyi ve tarım ile hayvancılığa yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan etkinlikte, merkezde üretilen süt ve yumurta da öğrencilere ikram edildi.

        Şekeroğlu: "Çocukların üretim süreciyle erken yaşta tanışmasını önemsiyoruz"

        Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, okul öncesi dönemde çocukların tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yerinde tanımalarının önemine dikkat çekti.

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        Şekeroğlu, "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliğiyle öğrencilerin üretim süreçlerini yakından gözlemleme imkanı bulduğunu belirterek, teorik bilgilerin uygulamalı eğitimlerle desteklendiğini ifade etti.

        Etkinliğin çocukların sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda bilinçlenmelerine katkı sağladığını vurgulayan Şekeroğlu, bu tür çalışmaların tarımsal ve hayvansal üretime yönelik farkındalığı artırdığını kaydetti.

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