Niğde'de restoranın mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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