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        Niğde'de restorasyonu tamamlanan Sungurbey Camisi ibadete açıldı

        Niğde'de 1316-1335 yılları arasında inşa edildiği değerlendirilen tarihi Sungurbey Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Niğde'de restorasyonu tamamlanan Sungurbey Camisi ibadete açıldı

        Niğde'de 1316-1335 yılları arasında inşa edildiği değerlendirilen tarihi Sungurbey Camisi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

        Restorasyon sürecinin sona ermesiyle camide düzenlenen programda, dua edildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Cuma namazının kılınmasının ardından cemaate lokma ikram edildi.


        Açılışa, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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