Niğde'de UMKE personelinin medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamladı

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeline yönelik düzenlenen Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-22 Nisan'da gerçekleştirilen UMKE temel eğitimini tamamlayan yeni personellere eğitim verildi. Bilgi, beceri ve saha deneyimlerini geliştirmek amacıyla yaklaşık 16 kursiyerin katıldığı eğitim, 2-4 Haziran arasında Bor ilçesine bağlı Kaynarca köyü UMKE Eğitim Alanı'nda gerçekleştirildi. Kursiyerler enkaz altında hasta değerlendirme, güvenli kurtarma teknikleri, hasta taşıma uygulamaları, ekip koordinasyonu ve afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin yönetimi gibi konularda eğitim aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.