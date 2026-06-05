Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ve Ulukışla ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Haziran'da uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduran, kullanan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 kilo 116 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan birinin "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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