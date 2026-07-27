Niğde'de terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Niğde'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda düzenlenen çalışmada H.A. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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