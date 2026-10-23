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        Niğde'de "Topraktan Tuvale: Patates" resim sergisi açıldı

        Niğde'de Abdulhamit Han Ortaokulu ev sahipliğinde, "Topraktan Tuvale: Patates" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Niğde'de "Topraktan Tuvale: Patates" resim sergisi açıldı

        Niğde'de Abdulhamit Han Ortaokulu ev sahipliğinde, "Topraktan Tuvale: Patates" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Niğde Belediye Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide, Türkiye'nin farklı illerinden öğretmenler, patates temasını özgün yorumlarla ele aldı.

        Vali Nedim Akmeşe, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentin bereketli topraklarının sanatın evrensel gücüyle buluştuğunu söyledi.

        Kentin önemli değerlerinden birinin patates olduğunu belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

        "Niğde denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri, alın teriyle toprağı işleyen çiftçilerimiz ve bu toprakların bereketi olan patatestir. Patates bizim için yalnızca ekonomik ve tarımsal bir ürün değil, emeğin ve insan yaşamının da önemli simgelerinden biridir. Patates Araştırma Enstitüsünün 11 sertifikalı patates çeşidi bulunuyor. Bu sayının artmasını ve geliştirilen tohumların üreticilerimiz tarafından daha fazla kullanılmasını temenni ediyoruz."

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        İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de öğretmenlerin sanat faaliyetlerinde yer almasının kişisel, mesleki ve kültürel gelişimleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Özbek, "Türkiye'nin 81 ilinden öğretmenlerimizin, dünyaca ünlü ressamların sanat anlayışlarından ilham alarak hazırladığı eserler, yerel bir değerin farklı bakış açılarıyla nasıl zenginleştirilebileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Serginin küratörü ressam Sevda Eren ise projenin 10'uncu sergisini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Sergi, 24 Ekim'e kadar ziyarete açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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