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        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-24 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 131,64 gram esrar, 51 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, aseton, 2 cam aparatı ve 40 bin 400 lira ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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