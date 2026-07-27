Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-24 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 131,64 gram esrar, 51 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, aseton, 2 cam aparatı ve 40 bin 400 lira ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
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