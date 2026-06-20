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        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri 10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali devam ediyor

        10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali devam ediyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen, "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali"nin dördüncü gününde iki oyun sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 16:29 Güncelleme:
        10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali devam ediyor

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen, "10. Ordu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali"nin dördüncü gününde iki oyun sahnelendi.

        Ankara Tiyatro Tempo, festival kapsamında "Sokrates'in Son Gecesi" adlı oyunu Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Bulgar Stefan Tsanev'in yazdığı, Petar Todorov'un uyarladığı ve yönettiği oyunda, Haluk Yüce ile Marina Yüce rol aldı.

        Sahne ve kukla tasarımı Hanna Schwartz, müzikleri Nedim Yıldız, vokali Yıldız İbrahimova'ya ait oyunda, kuklaların yarattığı güçlü metafor üzerinden Sokrates'in son gecesine tanıklık ediliyor.

        Tiyatro sanatçısı Yavuz Sepetçi, oyunun ardından sanatçılara plaket verdi.

        Festivalin dördüncü gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ise "Don Kişot" adlı oyunu sahneledi.

        Altınordu Belediyesince organize edilen festival, yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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