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        Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı önünde düzenlenen törende, Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ertaş, Atatürk'ün fedakar yurt insanını yakından tanımak, onlarla kaynaşmak için 1924 yılı sonbaharında Karadeniz'deki bazı vilayetleri ziyaret etme kararı aldığını söyledi.

        Ertaş, Atatürk'ün 19 Eylül 1924'de Giresun'u ve Ordu'yu ziyaret ederek Samsun üzerinden Erzurum'a geçtiğini hatırlattı.

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        Belediye Başkanı Tepe ise bu tarihin sadece yalnızca bir ziyaretin yıl dönümü olmadığını ifade ederek, "Ordulular da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnızca bir Cumhurbaşkanı olarak değil, bağımsızlık mücadelesinin önderi, millet iradesinin temsilcisi ve yeni Türkiye'nin kurucusu olarak büyük bir coşkuyla karşıladı. Bu karşılaşmanın anlamı bugün aradan geçen 102 yılın ardından çok daha güçlü bir şekilde hissediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Törene, Yeni Parti Ordu Milletvekili Seyit Torun, Baro Başkanı Birsen Uçar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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