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        Genç judocular Balkan Şampiyonası'nın son hazırlıklarını yapıyor

        HAYATİ AKÇAY - Romanya'nın başkenti Bükreş'te 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Gençler Balkan Judo Şampiyonası'na katılacak Ordulu 4 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Genç judocular Balkan Şampiyonası'nın son hazırlıklarını yapıyor

        HAYATİ AKÇAY - Romanya'nın başkenti Bükreş'te 27-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Gençler Balkan Judo Şampiyonası'na katılacak Ordulu 4 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışıyor.

        Milli judocular Ceren Aydoğan (18), Rümeysa Ahsen Aydın (19), Berke Şensoy (20) ile Şivan Umut Polat (18), şampiyonanın hazırlıklarını haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde Ordu 19 Eylül Stadı'ndaki judo salonunda sürdürüyor.

        Organizasyonda kadınlar 70 kiloda mücadele edecek 18 yaşındaki Ceren Aydoğan, AA muhabirine, Türkiye Judo Federasyonunun okul projesi kapsamında 9 yıl önce judoya başladığını söyledi.

        Severek devam ettiği judoda Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini anlatan Ceren, başarıları sayesinde milli takıma seçildiğini ifade etti.

        Judoda birçok hedefi ve hayali olduğunu dile getiren genç sporcu, ülkesini ilk kez Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda temsil edecek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını aktardı.


        Her sporcu gibi şampiyonada derece yapmak istediğine işaret eden Ceren, "Şampiyonaya çok emek vererek çalışıyorum. İnşallah altın madalyayı kazanarak, bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'nı okutturacağım." dedi.

        Kadınlar 63 kiloda mindere çıkacak 19 yaşındaki Rümeysa Ahsen Aydın ise hiperaktif olduğu için çocukluğunda bir akrabasının ailesine tavsiyesi üzerine judoya yönlendirildiğini söyledi.

        Milli sporcu, 11 yıldır yaptığı judoyu bırakmayı asla düşünmediğini belirterek, "İlk defa Balkan Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Buradaki hedefim altın madalya. İnşallah hedefime ulaşarak başta ailem olmak üzere antrenörlerimi ve beni destekleyenleri gururlandıracağım." diye konuştu.




        - "Altın madalyayı kazanıp ülkeme bu gururu yaşatacağım"

        Şampiyonada erkekler 100 kiloda mücadele edecek Berke Şensoy, 5 yaşından bu yana judo yaptığını ifade etti.

        Berke, 15 yıldır yaptığı bu sporda çok sayıda derecesi olduğunu dile getirerek, "Son derecemle birlikte Balkan Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Allah izin verirse Romanya'da ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Çok istediğim altın madalyayı kazanıp ülkeme bu gururu yaşatacağım." ifadelerini kullandı.

        Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedeflediğini anlatan milli sporcu, "Gençler kategorisinde son yılım. Büyüklerde daha çok çalışıp olimpiyata gitmeyi istiyorum. Bunun için de çok çalışacağım." dedi.

        Erkekler 66 kiloda mindere çıkacak 18 yaşındaki Şivan Umut Polat ise "11 yıl önce arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu spora başladım. Birçok derecem oldu ama şimdi önümde daha da önemli bir şampiyona var. İnşallah hedefim Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak." diye konuştu.

        Milli judocuların antrenörü Alp Kaan Yalçın da sporcuların ilk defa bu şampiyonada mücadele edeceklerini belirterek, "Hazırlıklarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Sporcularımız Romanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyalarla dönecektir. Hepsine inanıyor ve güveniyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığını bu madalyalarla alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Yalçın, bu süreçte kendilerine destek veren Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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