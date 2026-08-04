Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabında çalışmalar yeniden başladı

Ordu Çevre Yolu'nun 10,5 kilometrelik ikinci etabında, bir süredir ara verilen çalışmaların yeniden başladığı bildirildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, Ordu'nun beklediği yatırımın yeniden hız kazandığını belirtti.



Güler, Ordu'nun ulaşım geleceğini şekillendirecek önemli yatırımlardan biri olan Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabındaki çalışmaların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler ve yürütülen girişimlerin ardından yeniden başladığını ifade etti.



Toplam 21,4 kilometre uzunluğundaki Ordu Çevre Yolu'nun ikinci etabının tamamlanmasıyla ulaşım altyapısına önemli katkı sağlanacağını aktaran Güler, şunları kaydetti:



"Toplam 10,5 kilometre uzunluğundaki ikinci etapta 3 bin 200 metre tünel ve 1800 metrelik Melet Viyadüğü bulunuyor. Projenin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması hedefleniyor."



Güler, ikinci etabın tamamlanmasıyla bugün 40-45 dakika süren şehir içi ulaşım süresinin yaklaşık 10 dakikaya ineceğine işaret ederek, şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını vurguladı.



Sürücülerin daha güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkanına kavuşacağına dikkati çeken Güler, belediye olarak proje sürecinde üzerlerine düşen desteği vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.



Güler, güzergah üzerindeki Ordu Şehir Hastanesi bağlantı kavşaklarının yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, yatırımın yeniden hız kazanmasına katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.













