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        Ordu ve Trabzon'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Ordu ve Trabzon'da muharrem ayı dolayısıyla 1300 kişiye aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Ordu ve Trabzon'da vatandaşlara aşure ikram edildi

        Ordu ve Trabzon'da muharrem ayı dolayısıyla 1300 kişiye aşure dağıtıldı.

        Ordu Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Ordu Şubesi işbirliğinde, Altınordu ilçesindeki Atik İbrahim Paşa Camisi önünde 600 kişiye aşure ikram edildi.

        Altınordu Belediyesince de ilçenin farklı noktalarında kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Trabzon'daki program ise Fatih Büyük Camisi önünde gerçekleştirildi.

        İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Trabzon Şubesince kurulan çadırda görevliler, 700 kişiye aşure ikramında bulundu.

        Programa katılan Vali Tahir Şahin ve İl Müftüsü İsmail Çiçek, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Karadeniz Teknik Üniversitesince de "Aşure berekettir, paylaşmaktır, kardeşliktir" temalı program düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte, akademik ve idari personel ile öğrencilere aşure dağıttı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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