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        Ordu'da 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 19:56 Güncelleme:
        Ordu'da 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 23. Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali sona erdi.

        İlçenin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci günündeki etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı ve Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya'nın konuşma yaptığı festivalde, dün gerçekleştirilen en güzel peynir, bal ve turşu yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.


        Etkinlikte, Ayna, Kahraman İşler, Şenel Gök, Aslıhan Çiçek ve Tuğrul Şan konser verdi.

        Katılımcılar, sanatçıların seslendirdiği eserlerle doyasıya eğlendi.


        Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer aldığı festival, kemençe eşliğinde horon oynanmasının ardından sona erdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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