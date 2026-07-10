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        Ordu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Ordu'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Bolaman Mahallesi'ndeki bahçede budamak için ağaca çıkan Ayhan Şahin (44), dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şahin'in cenazesi, incelemenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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