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        Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Ordu'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında 3 kişi öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi arazi nedeniyle tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldürdü.

        Kurtuluş Mahallesi'ndeki iş yerinin önünde M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, tabancayla ağabeyi Mehmet, yengesi Emine ve yeğeni Resul G'ye ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Resul G. olay yeri, anne ve babası ise kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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