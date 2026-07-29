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        Ordu'da bugün denize girmek yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Ordu'da bugün denize girmek yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, bugün il genelindeki sahillerde rüzgara bağlı yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Alınan bu meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlemek amacıyla, Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 29 Temmuz Çarşamba günü ilimiz genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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