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        Ordu'da çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Ordu'da çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü

        Ordu'nun Ulubey ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kadıncık Mahallesi'nde, M.Y. ile akrabası olduğu öğrenilen E.Y. arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y, tabancayla E.Y'ye ateş açtı.


        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.Y, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        M.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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