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        Ordu'da çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması kameraya yansıdı

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısından yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:40 Güncelleme:
        Ordu'da çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması kameraya yansıdı

        Ordu'nun Çamaş ilçesinde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısından yara almadan kurtuldu.

        Taşoluk Mahallesi Fatsa Caddesi'nde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Paniğe kapılan ve bir süre bekleyen çocuk, köpeklerin üzerine skuterini atarak uzaklaştı.

        Durumu fark eden çevredeki esnaf, çocuğun ailesine ulaşarak bilgi verdi.

        Köpeklerin çocuğa saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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