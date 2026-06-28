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        Ordu'da denizde kaybolan kişi aranıyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Ordu'da denizde kaybolan kişi aranıyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden arkadaşlarıyla birlikte denize giren Aytekin E. (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Ordu ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Bu sırada Aytekin E'nin yakınları çalışmaları kıyıdan takip etti.

        Ekiplerin, denizdeki arama çalışmaları devam ediyor.



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