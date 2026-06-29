Ordu'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
İlçenin Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden dün arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan Aytekin E'yi (17) arama çalışmalarına devam edildi.
AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Aytekin E'nin kaybolduğu bölgede arama yaptı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile dronlar da çalışmalara havadan destek verdi. Arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.
Ekipler, yarın sabah arama çalışmalarına yeniden başlayacak.
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