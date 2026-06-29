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        Ordu'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Ordu'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        İlçenin Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisindeki sahilden dün arkadaşlarıyla birlikte denize girdikten sonra kaybolan Aytekin E'yi (17) arama çalışmalarına devam edildi.

        AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Aytekin E'nin kaybolduğu bölgede arama yaptı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile dronlar da çalışmalara havadan destek verdi. Arama çalışmalarının ikinci gününde de sonuç alınamadı.

        Ekipler, yarın sabah arama çalışmalarına yeniden başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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