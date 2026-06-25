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        Ordu'da denize giren lise öğrencisi boğuldu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren lise öğrencisi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 18:23 Güncelleme:
        Ordu'da denize giren lise öğrencisi boğuldu

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren lise öğrencisi boğuldu.

        Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Akyazı Sahili'nden denize giren Zekiyenur K. (17) bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar can kurtaran ekiplerine haber verdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Can kurtaranlar tarafından denizden çıkarılan lise öğrencisi, olay yerindeki müdahalenin ardından kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Zekiyenur K. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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