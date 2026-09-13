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        Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Hüseyin Coşdan (67) idaresindeki "patpat" olarak adlandırılan tarım aracı, Saylan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Coşdan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Coşdan'ın cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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