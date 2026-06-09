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        Ordu'da emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Ordu'da emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Cevizdere Mahallesi mevkisinde Erhan Y'nin (39) kullandığı 52 ADN 606 plakalı motosiklet, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen 52 AAD 321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Öte yandan kaza sırasında otobüste sürücü ve yolcu bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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