Ordu'da emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde emniyet şeridindeki otobüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Karadeniz Sahil Yolu'nun Cevizdere Mahallesi mevkisinde Erhan Y'nin (39) kullandığı 52 ADN 606 plakalı motosiklet, arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen 52 AAD 321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan kaza sırasında otobüste sürücü ve yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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