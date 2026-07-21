Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne 944 kişi başvurdu

        Ordu'da "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne 944 kişi başvurdu

        Ordu'da yürütülen "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne, 15 günde 944 kişi başvuruda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Ordu'da "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne 944 kişi başvurdu

        Ordu'da yürütülen "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi"ne, 15 günde 944 kişi başvuruda bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fındık hasadı döneminde üreticiyle işçiyi buluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeye yeni sezon öncesi başvurular devam ediyor.

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen ve bu yıl 7'nci sezonuna hazırlanan proje, yerli işçi bulmakta zorlanan üreticilerle fındık hasadında çalışarak gelir elde etmek isteyen vatandaşları bir araya getiriyor.

        Böylece hem üreticilerin iş gücü ihtiyacı karşılanıyor hem de fındık hasadı döneminde oluşan ekonomik hareketliliğin Ordu'da kalmasına katkı sağlanıyor.

        Yeni sezon için başlatılan başvuru sürecinin ilk 15 gününde 944 işçi projeye kayıt yaptırırken, 44 bahçe sahibi de işçi talebinde bulundu.

        Projenin başladığı günden bugüne kadar kayıt yaptıran ve yeni sezon öncesi kayıtlarını yenileyen işçi sayısı 11 bin 844'e, bahçe sahibi sayısı ise 3 bin 193'e ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Meşhur dolandırıcı 'Raki'nin yöntemiyle 4 kilo altın vurgunu!
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Rojin'in kıyafetinden DNA alınmamış
        Rojin'in kıyafetinden DNA alınmamış
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        ABD'den Küba iddiası
        ABD'den Küba iddiası
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?

        Benzer Haberler

        'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi'ne 15 günde 944 başvuru
        'Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi'ne 15 günde 944 başvuru
        Ordu'nun yaylalarında yaz güzelliği
        Ordu'nun yaylalarında yaz güzelliği
        "Takıntılar günlük hayatı olumsuz etkiliyor"
        "Takıntılar günlük hayatı olumsuz etkiliyor"
        Kuş yuvası için evindeki tadilatı durdurdu
        Kuş yuvası için evindeki tadilatı durdurdu
        Ordu'da yanan fındık kabuğu çuvalı iş yerini dumana boğdu
        Ordu'da yanan fındık kabuğu çuvalı iş yerini dumana boğdu
        Ordu'da kuyumcudan çaldıkları küpeleri başka bir kuyumcuda bozduran kadınla...
        Ordu'da kuyumcudan çaldıkları küpeleri başka bir kuyumcuda bozduran kadınla...