Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Ordu'da kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu'da kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik 2 silah imalathanesine operasyon düzenlendi.

        İmalathanelerde yapılan aramalarda, 4 torna makinesi, 7 tabanca şarjörü, 21 tabanca yedek namlusu, 21 tabanca yayı, 18 tabanca iğnesi, 13 silah gövdesi, 50 tabanca pimi, 60 tabanca üst kapağı, 95 tabanca kabzası ve 295 tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Babasının yönlendirmesiyle boksa başlayan Beren Su'nun hedefi Avrupa şampiy...
        Babasının yönlendirmesiyle boksa başlayan Beren Su'nun hedefi Avrupa şampiy...
        Ordu'da kaçak silah atölyelerine operasyon: 7 gözaltı
        Ordu'da kaçak silah atölyelerine operasyon: 7 gözaltı
        Boğazına yemek parçası takılan müşteri, çalışanların Heimlich manevrasıyla...
        Boğazına yemek parçası takılan müşteri, çalışanların Heimlich manevrasıyla...
        Ordu'da sahipsiz hayvanlara ilişkin toplantı düzenlendi
        Ordu'da sahipsiz hayvanlara ilişkin toplantı düzenlendi
        Akkuş'ta 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolun konforu arttırılıyor
        Akkuş'ta 4 mahalleyi birbirine bağlayan yolun konforu arttırılıyor
        Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Sürücüler: "Burada k...
        Kavşaktaki 29 tabela sürücülerin kafasını karıştırıyor Sürücüler: "Burada k...