Ordu'da kaçak silah imalatına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik 2 silah imalathanesine operasyon düzenlendi. İmalathanelerde yapılan aramalarda, 4 torna makinesi, 7 tabanca şarjörü, 21 tabanca yedek namlusu, 21 tabanca yayı, 18 tabanca iğnesi, 13 silah gövdesi, 50 tabanca pimi, 60 tabanca üst kapağı, 95 tabanca kabzası ve 295 tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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