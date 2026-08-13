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        Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları YEDAŞ'ın düzenlediği etkinlikte eğlendi

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Ordu'da fındık hasadında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı alanda çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları YEDAŞ'ın düzenlediği etkinlikte eğlendi

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Ordu'da fındık hasadında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı alanda çocuklar için etkinlik düzenledi.

        Ordu Valiliği başkanlığında, Altınordu Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğu ve Güneydoğu illerinden kente gelen mevsimlik tarım işçileri, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında belirlenen alanlarda konaklıyor.

        İşçilerin çocuklarının eğitimden ve sosyal yaşamdan geri kalmamaları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliğiyle çeşitli eğitim faaliyetleri ve sosyal faaliyetler yapılıyor.

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        Bu çerçevede YEDAŞ, mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı METİP alanında çocuklara yönelik hayata geçirdiği "Bir Avuç Fındık, Bir Kucak Mutluluk" projesini üçüncü yılında da sürdürdü.

        Yaklaşık 265 çocuğun katıldığı etkinlikte, yüz boyama yapıldı, grup oyunları oynandı.

        YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, buradaki konuşmasında, proje kapsamında çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Öztürk, hizmet verdikleri bölgelerde insana ve yaşama dokunan çalışmalar yaptıklarını belirterek, "3 yıl önce başlattığımız bu projeyle her yıl mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarıyla bir araya geliyoruz. Onların güzel vakit geçirmelerine, birlikte eğlenmelerine ve yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağlamak bizim için çok kıymetli. Projemizi önümüzdeki yıllarda da farklı etkinliklerle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

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        Pikolo Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Ordu Eğitim Koordinatörü Cihan Gülcan​​​​​​​ da çocukların etkinliğe gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, YEDAŞ'a teşekkür etti.

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