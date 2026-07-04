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        Ordu'da oğlunun kullandığı ot biçme makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Ordu'da oğlunun kullandığı ot biçme makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Ordu'da oğlunun kullandığı ot biçme makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Ordu'da oğlunun kullandığı ot biçme makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.


        Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalışan Adnan Sessiz'in kullandığı ot biçme makinesi, annesi Fatma Sessiz'e çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Sessiz, ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


        Fatma Sessiz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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