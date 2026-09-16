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        Ordu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Ordu'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Taşkın Beceren (53) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Yeşilce Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Beceren, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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