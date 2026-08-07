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        Ordu'da serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2026 - 18:41 Güncelleme:
        Ordu'da serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için ırmağa giren 2 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

        Serinlemek için ilçedeki Bolaman Irmağı'na giren Savaş Ö. (14) ve ağabeyi Ersin Ö. (17) bir süre sonra sudan çıkamadı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan 2 kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kardeşlerden Ersin Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Savaş Ö'nün ise tedavisi sürüyor.

        Öte yandan 2 kardeşin aileleriyle fındık hasadı için il dışından kente geldikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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