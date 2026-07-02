Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada dede öldü, torunu yaralandı. Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde Veli Yığınak (60) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün torunu Veli Eymen Yığınak (4) ise Korgan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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