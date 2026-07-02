Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada dede öldü, torunu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Kumru ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada dede öldü, torunu yaralandı.

        Yukarıdamlalı Pelitli Mahallesi'nde Veli Yığınak (60) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücünün torunu Veli Eymen Yığınak (4) ise Korgan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Ordu'da devrilen patpatın sürücüsü öldü
        Ordu'da devrilen patpatın sürücüsü öldü
        Ordu'da devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti
        Ordu'da devrilen patpatın sürücüsü hayatını kaybetti
        Ordu'nun kırsal mahallelerinde beton yol çalışmaları
        Ordu'nun kırsal mahallelerinde beton yol çalışmaları
        Ordu'da sağanak sonrası taşkın riski bulunan derede güvenli köprü çalışması
        Ordu'da sağanak sonrası taşkın riski bulunan derede güvenli köprü çalışması
        Korgan'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Korgan'da binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Ordu'da itfaiye ekipleri, ebabil kuşu için seferber oldu
        Ordu'da itfaiye ekipleri, ebabil kuşu için seferber oldu