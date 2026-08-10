Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Salih A'nın kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Direkli Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta bulunan Nursel A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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