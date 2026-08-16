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        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada sürücü öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada sürücü öldü

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Yemişli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde Ali T'nin (53) kullandığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Ali T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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