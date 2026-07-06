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        Ordu'da tırın çarptığı kişi ağır yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Ordu'da tırın çarptığı kişi ağır yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şahincili Mahallesi'nde İ.A. (24) yönetimindeki 52 AFA 006 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (74) çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan A.K, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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