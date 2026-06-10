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        Ordu'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Erhan Yaman'ın cenazesi (39) toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Ordu'da trafik kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Erhan Yaman'ın cenazesi (39) toprağa verildi.

        Yaman için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Giresun Orman İşletme Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, Ünye Orman İşletme Müdürü Muhammet Önder ve vatandaşlar katıldı.

        İki çocuk babası Yaman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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