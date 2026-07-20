Ordu'da TÜGVA yaz okulu öğrencileri piknikte buluştu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu İl Temsilciliği tarafından yaz okulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen piknikte yaklaşık 2 bin öğrenci bir araya geldi.





Perşembe ilçesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri'nin bahçesinde düzenlenen "Geleneksel Yaz Okulu Büyük Aile Pikniği" kapsamında yaz okulu öğrencileri için çeşitli oyun alanları oluşturuldu.





Aileleriyle pikniğe katılan yaklaşık 2 bin öğrenci, balon futbolu, badminton, voleybol ve langırt gibi çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.





Etkinlikte katılımcılara yemek ikram edilirken, çocuklara pamuk şeker, mısır ve çeşitli içecekler de dağıtıldı.





TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, kent genelinde yaklaşık 3 bin öğrencinin katılımıyla yaz okulu programını sürdürdüklerini söyledi.





Çocukların birbirinden eğlenceli oyunlar, etkinlikler ve yarışmalarla keyifli vakit geçirdiğini belirten Yücedağ, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Etkinliğimizin amacı, çocuklarımızın birbiriyle uyumunu ve dayanışmayı artırmak, aynı zamanda yaz okulunu daha eğlenceli bir hale getirebilmek. Bugün burada yaklaşık 2 bin öğrenciyle şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kıymetli velilerimizi de bu etkinliğe davet ettik. Yaklaşık 700 velimiz geldi. Onlarla birlikte güzel bir yaz okulunu icra ediyoruz."



Öğrencilerden Ayşe Cemre Serarslan ise arkadaşlarıyla oyunlar oynayıp turnuvalara katıldığını, etkinlikte keyifli vakit geçirdiğini ifade etti.





Müberra Sema Tarhan da voleybol maçına katıldığını, etkinliğin kendisi için güzel geçtiğini kaydetti.

