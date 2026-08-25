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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce, şüpheli K.K'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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