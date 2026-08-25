Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Ekiplerce, şüpheli K.K'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlar ile "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

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