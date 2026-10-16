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        Ordu'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Ordu'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı.

        M.A.Ö. yönetimindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, Fatsa-Kumru-Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Yol üzerinde duran kamyona H.İ.A. idaresindeki 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada minibüsteki yolculardan Ş.S. (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ve minibüsteki 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı.

        Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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