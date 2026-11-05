Ordu'nun yüksekleri beyaza büründü
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
ORDU'nun Kabadüz ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.
Ordu genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü. Yaylada güzel görüntüler oluşurken, bölgede kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Ordu'nun sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.
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