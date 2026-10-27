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        Yason Burnu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor

        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliği ve manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Yason Burnu doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor

        Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu Yarımadası, doğal güzelliği ve manzarasıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        "Sakin şehir" ünvanına sahip ilçenin önemli doğal güzelliklerinden olan Yason Burnu Yarımadası, birinci derece arkeolojik sit alanı ve ikinci derece doğal sit alanı statüsüyle dikkati çekiyor.

        Ordu kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki yarımada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Yason Burnu'nu günübirlik ziyaret edenler, doğal manzarada fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yaparak vakit geçiriyor.

        Kentin çeşitli ilçelerinden gelen çiftler de gelinlik ve damatlıklarıyla yarımadada fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.

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        - Yason Burnu ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

        Yason Burnu'nu ziyaret eden Çakmak Günduğ, AA muhabirine, bölgeye geldiğinde yayla havası aldığını belirterek, temiz havanın kendisini etkilediğini söyledi.

        Ordu'ya başka illerden gelenlerin Yason Burnu'nu mutlaka görmesi gerektiğini ifade eden Günduğ, "Burası insanın nefesini açıyor. Gelip bu güzelliğimizi görsünler ve bol bol oksijen alsınlar." dedi.

        İstanbul'dan gelen Mustafa Deveci, Yason Burnu'nu daha önce yayımlanan bir dizide gördüğünü ve merak ederek ailesiyle bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi.

        Nişan öncesi fotoğraf çektirmek için yarımadaya gelen Esra Karadeniz de bölgeyi tavsiye üzerine ziyaret ettiklerini belirterek, "Doğal ve güzel bir manzara eşliğinde fotoğraflarımızı çektirerek anımız olsun istedik." diye konuştu.

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        Emircan Şimşek de özel günlerinde fotoğraf çektirmek için Yason Burnu'nu tercih ettiklerini dile getirerek, "Güzel günümüzde fotoğraf çektirmek için tercihimizi Yason Burnu'ndan yana kullandık. Bütün çiftlere tavsiye ediyoruz. Gelsinler burada fotoğraflarını çektirsinler." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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