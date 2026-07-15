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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.


        Özdağ, Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ordu ve farklı illerde gerçekleştirdikleri ziyaretlere partisinden birçok ismin katıldığını söyledi.

        Meslek odalarına yaptıkları ziyaretlerde, partilerini diğer siyasi partilerden ayıran ekonomi programını tartıştıklarını belirten Özdağ, aldıkları geri dönüşlerle programın son halini vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Özdağ, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Kentte bazı kooperatiflerin başkanlıklarını da ziyaret eden Özdağ'a, Zafer Partisi Ordu İl Başkanı Yener Turan ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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