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        Devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinlerinin, devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:15 Güncelleme:
        Devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinlerinin, devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Cengiz Topel Mahallesi'deki sitenin bahçesinde bulunan ağaç, ikamet sahiplerince kesilmek istendi.

        Bir kısmını kestikleri ağacın gövdesine bağladıkları halatı çeken site sakinleri, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Olay binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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