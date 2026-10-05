Devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldular
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinlerinin, devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Giriş: 05.10.2026 - 10:15 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinlerinin, devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cengiz Topel Mahallesi'deki sitenin bahçesinde bulunan ağaç, ikamet sahiplerince kesilmek istendi.
Bir kısmını kestikleri ağacın gövdesine bağladıkları halatı çeken site sakinleri, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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