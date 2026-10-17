Osmaniye ve Mersin'de Dünya Astsubaylar Günü kutlandı

Akçoru da astsubaylığın ömür boyu taşınan şeref, sadakat ve fedakarlık meşalesi olduğunu dile getirdi.

Osmaniye ve Mersin'de Dünya Astsubaylar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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